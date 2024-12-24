VK запустила инициативу для публикации ПО с открытым кодом
VK запустила OpenVK – инициативу по публикации программного обеспечения (ПО) с открытым кодом. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
В OpenVK будут доступны IT-системы и продукты, инструменты, библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта (ИИ). В частности, в открытом исходном коде будут доступны:
Tarantool – платформа для создания высоконагруженных приложений для крупных компаний,
StatsHouse – система визуализации данных для мониторинга,
VKUI – дизайн-система для создания удобных интерфейсов.
Кроме того, в OpenVK доступны модели ИИ и библиотеки для их создания, такие как модель для синтеза речи, которая позволяет придать искусственной речи «правильные эмоциональные оттенки» при озвучке текста нейросетями.
«Инициатива OpenVK способствует обмену знаний и опытом между профессионалами IT-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам», – сказал технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.
24 сентября «Ведомости» писали, что с января 2022 г. по август 2024 г. аудитория нейросетей, предназначенных для написания кода, среди абонентов оператора T2 (экс-Tele2) увеличилась в 58 раз, до 52 144 уникальных пользователей в месяц.
Рост пользователей таких ИИ-инструментов подтвердил и представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), – по данным «Билайн.Аналитики», в августе 2024 г. по сравнению с тем же месяцем 2023 г. количество пользователей сервисов для генерации кода с помощью ИИ выросло в 58 раз, а в августе 2023 г. по сравнению с августом 2022 г. – в 25 раз.