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Разработчики стали активно пользоваться нейросетями для написания программ

Программисты используют продукты OpenAI, GitHub, Microsoft и «Сбера»
Анна Устинова
Freepik

С января 2022  г. по август 2024 г. аудитория нейросетей, предназначенных для написания кода, среди абонентов оператора T2 (экс-Tele2) увеличилась в 58 раз до 52 144 уникальных пользователей в месяц. Пик интереса к такому инструменту разработки пришелся на апрель 2024 г. – тогда программировать с помощью искусственного интеллекта (ИИ) пытались 81 627 абонентов оператора.

Рост пользователей таких ИИ-инструментов подтвердил представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Согласно данным «Билайн.Аналитики», в августе 2024 г. по сравнению с тем же месяцем 2023 г. количество пользователей сервисов для генерации кода с помощью ИИ выросло в 58 раз, а в августе 2023 г. по сравнению с августом 2022 г. – в 25 раз. Абсолютные цифры представители «Вымпелкома» не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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