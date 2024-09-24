Разработчики стали активно пользоваться нейросетями для написания программ

Рост пользователей таких ИИ-инструментов подтвердил представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Согласно данным «Билайн.Аналитики», в августе 2024 г. по сравнению с тем же месяцем 2023 г. количество пользователей сервисов для генерации кода с помощью ИИ выросло в 58 раз, а в августе 2023 г. по сравнению с августом 2022 г. – в 25 раз. Абсолютные цифры представители «Вымпелкома» не раскрыли.