Российский космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon 12 марта
Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков отправится в экспедицию на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon. В состав экипажа также войдут астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси. Об этом говорится в сообщении американского космического ведомства.
«Миссия агентства SpaceX Crew-10 намечена на среду, 12 марта, со стартового комплекса 39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде», – говорится в сообщении.
Песков и Ониси отправятся на МКС в качестве специалистов миссии. Полет станет первым для российского космонавта и астронавта Айерс.
Роскосмос отмечает, что спустя несколько дней после прибытия экипажа Crew-10 на МКС на Землю со станции вернется корабль Crew Dragon с экипажем Crew-9, в составе которого – космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС. Соглашение касается полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. 11 сентября на тот момент гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал прессе, что Россия и США продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.
28 февраля с Байконура планируется запуск к МКС грузового космического корабля «Прогресс МС-30», сообщил «Роскосмос». 7 февраля специалисты проверили работу солнечных батарей корабля, ранее проверялись герметичность отсеков и состояние бортовых систем корабля. Испытания прошли без замечаний.