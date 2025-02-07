Запуск корабля «Прогресс МС-30» к МКС запланирован на 28 февраля
Грузовой корабль «Прогресс МС-30» планируют запустить к Международной космической станции (МКС) с Байконура 28 февраля. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Специалисты проверили 7 февраля работу солнечных батарей грузового космического корабля. До этого проверялась герметичность отсеков и состояние бортовых систем корабля. Испытания прошли без замечаний.
«Продолжается подготовка грузов и оборудования, предназначенных для доставки на МКС», – говорится в сообщении.
Запуск «Прогресс МС-30» ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 28 февраля с 31-й площадки космодрома Байконур.
Корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к МКС 23 ноября. Он тогда доставил около 2500 кг грузов: топливо, питьевую воду, сжатый азот и другие необходимые астронавтам вещи.