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Запуск корабля «Прогресс МС-30» к МКС запланирован на 28 февраля

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Грузовой корабль «Прогресс МС-30» планируют запустить к Международной космической станции (МКС) с Байконура 28 февраля. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Специалисты проверили 7 февраля работу солнечных батарей грузового космического корабля. До этого проверялась герметичность отсеков и состояние бортовых систем корабля. Испытания прошли без замечаний.

«Продолжается подготовка грузов и оборудования, предназначенных для доставки на МКС», – говорится в сообщении.

Запуск «Прогресс МС-30» ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 28 февраля с 31-й площадки космодрома Байконур.

Корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к МКС 23 ноября. Он тогда доставил около 2500 кг грузов: топливо, питьевую воду, сжатый азот и другие необходимые астронавтам вещи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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