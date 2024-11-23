Корабль «Прогресс МС-29» с топливом и водой пристыковался к МКС
Корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), грузовик доставил на станцию топливо, питьевую воду и сжатый азот, сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
Стыковка прошла в автоматическом режиме в 17:31 мск.
«Прогресс МС-29» доставил на МКС около 2500 кг грузов, в том числе 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота, говорится в сообщении госкорпорации.
«Прогресс МС-29» отправился на МКС 21 ноября, корабль был запущен с 31-й площадки Байконура ракетой «Союз-2.1а». «Роскосмос» сообщал, что выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно. Стыковка с модулем «Поиск» была запланирована на 17:36 мск 23 ноября.
В середине августа к модулю «Звезда» российского сегмента МКС причалил грузовой корабль «Прогресс МС-28». Тогда на борт станции доставили 2621 кг грузов, в том числе 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, а также укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС, 950 кг топлива для дозаправки станции и 420 кг питьевой воды для космонавтов.