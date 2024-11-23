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Корабль «Прогресс МС-29» с топливом и водой пристыковался к МКС

Ведомости

Корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), грузовик доставил на станцию топливо, питьевую воду и сжатый азот, сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 17:31 мск. 

«Прогресс МС-29» доставил на МКС около 2500 кг грузов, в том числе 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота, говорится в сообщении госкорпорации. 

«Прогресс МС-29» отправился на МКС 21 ноября, корабль был запущен с 31-й площадки Байконура ракетой «Союз-2.1а». «Роскосмос» сообщал, что выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно. Стыковка с модулем «Поиск» была запланирована на 17:36 мск 23 ноября.

В середине августа к модулю «Звезда» российского сегмента МКС причалил грузовой корабль «Прогресс МС-28». Тогда на борт станции доставили 2621 кг грузов, в том числе 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, а также укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС, 950 кг топлива для дозаправки станции и 420 кг питьевой воды для космонавтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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