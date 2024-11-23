Корабль «Прогресс МС-29» с топливом и водой пристыковался к МКС

В середине августа к модулю «Звезда» российского сегмента МКС причалил грузовой корабль «Прогресс МС-28». Тогда на борт станции доставили 2621 кг грузов, в том числе 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, а также укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС, 950 кг топлива для дозаправки станции и 420 кг питьевой воды для космонавтов.