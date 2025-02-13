ВТБ сообщил о росте связанных с фишингом мошеннических схем в январе

На 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка, в числе самых распространенных из них – фальшивые инвестиции. Клиент соглашается вложить средства в «перспективные активы», но после перевода сбережений доступ к платформе блокируется. В числе новых тенденций эксперты ВТБ также называют мошенничество с продвижением товаров на маркетплейсах, когда человеку предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. Жертва выполняет несколько заданий, от нее требуют предоплату или покупку «доступа к платформе». Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. Гражданину также могут предложить вакансию, но просят установить специальное приложение для начала работы, которая оказывается замаскированным вредоносным программным обеспечением. Так мошенники получают доступ к устройству и банковским данным.