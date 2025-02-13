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ВТБ сообщил о росте связанных с фишингом мошеннических схем в январе

Ведомости

В январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, выросло на 50% по сравнению в декабрем прошлого года. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

По данным ВТБ, в первом месяце 2025 г. клиенты чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, предлагающими товары по низким ценам. Сделка сопровождается формальными деталями – пользователю отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты сайт удаляется, а аферисты больше не выходят на связь.

Кроме того, активно используются схемы с оплатой доставки: человек переходит по ссылке на оплату на якобы официальный сайт, но страницы являются поддельными, и ввод данных карты приводит к краже денег. Увеличилось также количество случаев с автоматическими подписками, когда пользователь кликает по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к образовательным курсам, аналитике или развлечениям. При вводе платежных данных происходит активация автоматических списаний.

На 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка, в числе самых распространенных из них – фальшивые инвестиции. Клиент соглашается вложить средства в «перспективные активы», но после перевода сбережений доступ к платформе блокируется. В числе новых тенденций эксперты ВТБ также называют мошенничество с продвижением товаров на маркетплейсах, когда человеку предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. Жертва выполняет несколько заданий, от нее требуют предоплату или покупку «доступа к платформе». Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. Гражданину также могут предложить вакансию, но просят установить специальное приложение для начала работы, которая оказывается замаскированным вредоносным программным обеспечением. Так мошенники получают доступ к устройству и банковским данным.

ВТБ советует гражданам не вводите данные своих банковских карт на незнакомых ресурсах, проверять URL-адрес и отзывы, а также не переходите по ссылкам в мессенджерах и соцсетях для оплаты товаров или доставки. Рекомендуется также применять антивирусное программное обеспечение и не устанавливать приложения из неизвестных источников. Уточняется, что в «ВТБ Онлайн» можно проверить подозрительную ссылку на безопасность, а также подключить определитель номера для распознавания подозрительных звонков.

11 февраля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщал, что в 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 000 мошеннических страниц по решению судов и требованию Генпрокуратуры. Общий ущерб россиянам от действий со стороны IT-мошенников превысил 170 млрд руб. в прошлом году. По словам депутата, ущерб растет вместе с ростом числа пользователей Сети в России: если в 2023 г. их число составляло около 100 млн человек, то в 2024-м – уже 130 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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