ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «Мегафона»
Служба направила запрос в адрес компании. При наличии оснований ФАС обязалась принять меры антимонопольного реагирования.
В «Мегафоне» заверили, что внимательно следят за особенностями потребления услуг связи клиентами. По результатам этого анализа «Мегафон» регулярно предлагает новые услуги и продукты. При этом у абонентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг.
13 февраля «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов, подняв цены на связь на 20%. По тарифу «Включайся! Общайся» изменения вступили в силу с 12 февраля и ежемесячная плата увеличилась на 20% до 714 руб., сообщил «Ведомостям» один из абонентов в Москве. Еще у двух абонентов телекомоператора по тарифу «Персональный» в Краснодарском крае ежемесячная стоимость услуг мобильной связи вырастет на 20% до 795 руб. с 17 февраля и на 18% до 696,2 руб. с 25 февраля соответственно.
Аналогичное изменение условий обслуживания «Мегафон» провел в феврале 2024 г. Тогда цены увеличились в среднем на 10%, писали «Ведомости».