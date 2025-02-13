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ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «Мегафона»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит экономическую обоснованность повышения тарифов телекомоператора «Мегафон». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Служба направила запрос в адрес компании. При наличии оснований ФАС обязалась принять меры антимонопольного реагирования.

В «Мегафоне» заверили, что внимательно следят за особенностями потребления услуг связи клиентами. По результатам этого анализа «Мегафон» регулярно предлагает новые услуги и продукты. При этом у абонентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг.

13 февраля «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов, подняв цены на связь на 20%. По тарифу «Включайся! Общайся» изменения вступили в силу с 12 февраля и ежемесячная плата увеличилась на 20% до 714 руб., сообщил «Ведомостям» один из абонентов в Москве. Еще у двух абонентов телекомоператора по тарифу «Персональный» в Краснодарском крае ежемесячная стоимость услуг мобильной связи вырастет на 20% до 795 руб. с 17 февраля и на 18% до 696,2 руб. с 25 февраля соответственно.

Аналогичное изменение условий обслуживания «Мегафон» провел в феврале 2024 г. Тогда цены увеличились в среднем на 10%, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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