ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «Мегафона»

13 февраля «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов, подняв цены на связь на 20%. По тарифу «Включайся! Общайся» изменения вступили в силу с 12 февраля и ежемесячная плата увеличилась на 20% до 714 руб., сообщил «Ведомостям» один из абонентов в Москве. Еще у двух абонентов телекомоператора по тарифу «Персональный» в Краснодарском крае ежемесячная стоимость услуг мобильной связи вырастет на 20% до 795 руб. с 17 февраля и на 18% до 696,2 руб. с 25 февраля соответственно.