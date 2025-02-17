Приложение «VK Видео» установили 60 млн раз с сентября 2023 года

В сентябре 2024 г. VK объявила, что запускает программу монетизации на платформе «VK Видео», предусматривающую получение авторами оригинального контента от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео. Отмечалось, что присоединиться к программе монетизации могут блогеры, на которых подписано более 5000 человек. В декабре VK сообщала, с момента запуска программы средний доход авторов «VK Видео» вырос в 2,5 раза. Общая численность допущенных к программе авторов достигла 81 000.