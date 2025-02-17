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Приложение «VK Видео» установили 60 млн раз с сентября 2023 года

Ведомости

Приложение «VK Видео» было установлено на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз с момента его официального запуска в сентябре 2023 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе платформы.

На Android приложение было установлено 35 млн раз, на Android TV – 15,4 млн. Пользователи iOS установили «VK Видео» 9 млн раз. В пиковый месяц «VK Видео» был загружен на устройства пользователей из России 8,4 млн раз.

В январе пользователи Smart TV проводили наибольшее время за просмотром – в среднем 221 минута на человека, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суточный рекорд просмотров в «VK Видео» составил 3,3 млрд. Общее суточное время просмотра в приложении на всех устройствах за год показало рост в 23 раза.

В пресс-службе назвали ключевыми причинами роста установок «VK Видео» увеличение объема оригинального контента на платформе, развитие инструментов и программ для авторов, а также несколько крупных рекламных кампаний, направленных на улучшение знания сервиса и его особенностей.

В сентябре 2024 г. VK объявила, что запускает программу монетизации на платформе «VK Видео», предусматривающую получение авторами оригинального контента от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео. Отмечалось, что присоединиться к программе монетизации могут блогеры, на которых подписано более 5000 человек. В декабре VK сообщала, с момента запуска программы средний доход авторов «VK Видео» вырос в 2,5 раза. Общая численность допущенных к программе авторов достигла 81 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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