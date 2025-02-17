Приложение «VK Видео» установили 60 млн раз с сентября 2023 года
Приложение «VK Видео» было установлено на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз с момента его официального запуска в сентябре 2023 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе платформы.
На Android приложение было установлено 35 млн раз, на Android TV – 15,4 млн. Пользователи iOS установили «VK Видео» 9 млн раз. В пиковый месяц «VK Видео» был загружен на устройства пользователей из России 8,4 млн раз.
В январе пользователи Smart TV проводили наибольшее время за просмотром – в среднем 221 минута на человека, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суточный рекорд просмотров в «VK Видео» составил 3,3 млрд. Общее суточное время просмотра в приложении на всех устройствах за год показало рост в 23 раза.
В пресс-службе назвали ключевыми причинами роста установок «VK Видео» увеличение объема оригинального контента на платформе, развитие инструментов и программ для авторов, а также несколько крупных рекламных кампаний, направленных на улучшение знания сервиса и его особенностей.
В сентябре 2024 г. VK объявила, что запускает программу монетизации на платформе «VK Видео», предусматривающую получение авторами оригинального контента от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео. Отмечалось, что присоединиться к программе монетизации могут блогеры, на которых подписано более 5000 человек. В декабре VK сообщала, с момента запуска программы средний доход авторов «VK Видео» вырос в 2,5 раза. Общая численность допущенных к программе авторов достигла 81 000.