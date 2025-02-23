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НЦКИ призвал банки сменить пароли из-за компрометации в компаниях ГК «Ланит»

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ФинЦЕРТ Банка России уведомил организации кредитно-финансовой сферы о возможной компрометации компаний «Лантер» и ООО «ЛАН АТМсервис» (входят в ГК «Ланит»). Об этом сообщается на сайте Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Компаниям сообщили об инциденте 21 февраля. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендовал организациям как можно скорее сменить пароли и ключи для доступа к своим системам, эксплуатируемым в центрах обработки данных «Ланит», говорится в сообщении.

«В случае если разработки и программные продукты группы компаний "Ланит" используются в вашей инфраструктуре и инженерам "Ланит" к ним предоставлен удаленный доступ, также рекомендуется сменить данные для подключения», – отмечается в заявлении.

Организациям также рекомендовали усилить мониторинг угроз и событий информационной безопасности в системах, которые были разработаны, вводились в эксплуатацию или обслуживались инженерами ГК «Ланит». При выявлении признаков компрометации информационной инфраструктуры необходимо обратиться в НКЦКИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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