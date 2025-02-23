НЦКИ призвал банки сменить пароли из-за компрометации в компаниях ГК «Ланит»
ФинЦЕРТ Банка России уведомил организации кредитно-финансовой сферы о возможной компрометации компаний «Лантер» и ООО «ЛАН АТМсервис» (входят в ГК «Ланит»). Об этом сообщается на сайте Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
Компаниям сообщили об инциденте 21 февраля. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендовал организациям как можно скорее сменить пароли и ключи для доступа к своим системам, эксплуатируемым в центрах обработки данных «Ланит», говорится в сообщении.
«В случае если разработки и программные продукты группы компаний "Ланит" используются в вашей инфраструктуре и инженерам "Ланит" к ним предоставлен удаленный доступ, также рекомендуется сменить данные для подключения», – отмечается в заявлении.
Организациям также рекомендовали усилить мониторинг угроз и событий информационной безопасности в системах, которые были разработаны, вводились в эксплуатацию или обслуживались инженерами ГК «Ланит». При выявлении признаков компрометации информационной инфраструктуры необходимо обратиться в НКЦКИ.