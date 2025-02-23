НЦКИ призвал банки сменить пароли из-за компрометации в компаниях ГК «Ланит»

Компаниям сообщили об инциденте 21 февраля. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендовал организациям как можно скорее сменить пароли и ключи для доступа к своим системам, эксплуатируемым в центрах обработки данных «Ланит», говорится в сообщении.