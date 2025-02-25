«Яндекс» представил большую языковую модель YandexGPT 5

В декабре 2024 г. «Ведомости» писали, что Т-банк (группа «Т-технологии») открыла доступ к двум большим языковым моделям (LLM): T-Pro на 32 млрд параметров (переменных) и обновленной T-Lite на 7 млрд параметров. В июле прошлого года «Т-банк» открыл доступ к первой версии T-Lite. В банке объясняли, что большее число параметров позволяет модели учитывать больше контекста и особенностей языка, лучше запоминать информацию, делать более точные и сложные выводы.