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Т-банк выложил большую языковую модель на 32 млрд параметров в открытый доступ

Модель разработана на базе китайской Qwen-2.5 от Alibaba Group
Лиана Липанова
Создать собственную языковую модель стоит десятки миллионов долларов
Создать собственную языковую модель стоит десятки миллионов долларов / Ярослав Чингаев / ТАСС

Т-банк (группа «Т-технологии») открыла доступ к двум большим языковым моделям (LLM): T-Pro на 32 млрд параметров (переменных) и обновленной T-Lite на 7 млрд параметров. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Инвестиции в проект компания не раскрывает.

В июле 2024 г. «Т-банк» открыл доступ к первой версии T-Lite. Как объясняют в банке, большее число параметров позволяет модели учитывать больше контекста и особенностей языка, лучше запоминать информацию, делать более точные и сложные выводы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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