Т-банк выложил большую языковую модель на 32 млрд параметров в открытый доступ

Т-банк выложил большую языковую модель на 32 млрд параметров в открытый доступМодель разработана на базе китайской Qwen-2.5 от Alibaba Group
Т-банк (группа «Т-технологии») открыла доступ к двум большим языковым моделям (LLM): T-Pro на 32 млрд параметров (переменных) и обновленной T-Lite на 7 млрд параметров. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Инвестиции в проект компания не раскрывает.
В июле 2024 г. «Т-банк» открыл доступ к первой версии T-Lite. Как объясняют в банке, большее число параметров позволяет модели учитывать больше контекста и особенностей языка, лучше запоминать информацию, делать более точные и сложные выводы.
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