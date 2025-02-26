Суд Москвы поддержал ФАС в деле о взимании доплаты МТС с абонентов в Крыму
В сообщении отмечается, что сейчас только МТС оспаривает требование ФАС о необходимости отмены наценки на услуги связи на территории Крыма и в Севастополе. ФАС подчеркивает, что дополнительную оплату за пользование услугами мобильной связи в регионе уже отменили «Билайн», «Т2 Мобайл», ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком».
27 ноября «Ростелеком» отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму. С 20 ноября 2024 г. абоненты на территории Крыма и Севастополя начали пользоваться тарифами по стандартному плану или расходовать минуты, смс и гигабайты из пакета услуг.
В конце октября ФАС признала МТС, «Мегафон» и «Билайн» нарушившими антимонопольное законодательство из-за установления дополнительной платы для абонентов, приезжавших в Крым и Севастополь из других регионов России. В частности, федеральные компании накручивали цены за использование гигабайта интернет-трафика на полуострове от 140 до 2200 руб.