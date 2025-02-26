Суд Москвы поддержал ФАС в деле о взимании доплаты МТС с абонентов в Крыму

В сообщении отмечается, что сейчас только МТС оспаривает требование ФАС о необходимости отмены наценки на услуги связи на территории Крыма и в Севастополе. ФАС подчеркивает, что дополнительную оплату за пользование услугами мобильной связи в регионе уже отменили «Билайн», «Т2 Мобайл», ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком».