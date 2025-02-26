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Суд Москвы поддержал ФАС в деле о взимании доплаты МТС с абонентов в Крыму

Ведомости

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении МТС о прекращении взимания доплаты с абонентов в Крыму, сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что сейчас только МТС оспаривает требование ФАС о необходимости отмены наценки на услуги связи на территории Крыма и в Севастополе. ФАС подчеркивает, что дополнительную оплату за пользование услугами мобильной связи в регионе уже отменили «Билайн», «Т2 Мобайл», ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком».

27 ноября «Ростелеком» отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму. С 20 ноября 2024 г. абоненты на территории Крыма и Севастополя начали пользоваться тарифами по стандартному плану или расходовать минуты, смс и гигабайты из пакета услуг.

В конце октября ФАС признала МТС, «Мегафон» и «Билайн» нарушившими антимонопольное законодательство из-за установления дополнительной платы для абонентов, приезжавших в Крым и Севастополь из других регионов России. В частности, федеральные компании накручивали цены за использование гигабайта интернет-трафика на полуострове от 140 до 2200 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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