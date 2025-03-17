Маск оценил обращение застрявших на МКС астронавтов
Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, застрявшие на Международной космической станции с июня из-за неполадок с кораблем Boeing Starliner, записали видеосообщение со словами благодарности президенту Дональду Трампу и основателю Space X Илону Маску. Маск оценил их обращение в соцсети X.
Астронавты заявили, что они скоро вернутся и отметили, что испытывают «огромное уважение» к Маску и «уважение и восхищение» к президенту Трампу.
«Мы ценим их. Мы ценим все, что они делают для нас, для пилотируемых космических полетов, для нашей страны. И мы благодарны за то, что они находятся на тех должностях, на которых они находятся», – сказали астронавты.
Маск разместил видео с их словами у себя на странице, прокомментировав его эмодзи с сердечками и ракетами.
По данным Indianexpress, Уильямс и Уилмор должны вернуться на Землю на космическом корабле Dragon компании SpaceX к 19 марта.
В августе 2024 г. NASA сообщило, что Boeing Starliner вернется на Землю без Уилмора и Уильямс на борту. Директор агентства Билл Нельсон отмечал, что решение оставить астронавтов на борту МКС и вернуть Boeing Starliner домой без экипажа стало «результатом приверженности безопасности».