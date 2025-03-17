В работе приложения «Яндекс.Go» зафиксирован сбой
По данным на 14:44 мск 17 марта число жалоб пользователей достигло 1101. Среди наиболее частых неполадок за последние 24 часа указаны сбои в работе мобильного приложения (44%), сайта (34%), сервиса (13%), общий сбой (2%), сбой работы личного кабинета (5%).
«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей», – прокомментировали «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса».
Вечером 14 февраля фиксировался сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). С проблемами при проведении операций столкнулись клиенты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка и других банков. Кроме того, были также проблемы с платежами по QR-кодам.