В работе приложения «Яндекс.Go» зафиксирован сбой

Вечером 14 февраля фиксировался сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). С проблемами при проведении операций столкнулись клиенты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка и других банков. Кроме того, были также проблемы с платежами по QR-кодам.