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В работе приложения «Яндекс.Go» зафиксирован сбой

Ведомости

Пользователи массово пожаловались на сбой в работе приложения «Яндекс.Go», следует из данных Downdetector.

По данным на 14:44 мск 17 марта число жалоб пользователей достигло 1101. Среди наиболее частых неполадок за последние 24 часа указаны сбои в работе мобильного приложения (44%), сайта (34%), сервиса (13%), общий сбой (2%), сбой работы личного кабинета (5%).

В комментариях пользователи указывают на жалобы в работе приложения «Яндекс.Go».

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей», – прокомментировали «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса».

Вечером 14 февраля фиксировался сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). С проблемами при проведении операций столкнулись клиенты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка и других банков. Кроме того, были также проблемы с платежами по QR-кодам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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