В офисе IT-компании «Ланит» в Москве прошли обыски

23 февраля Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам призвал банки сменить пароли и ключи для доступа из-за возможной компрометации в компаниях ГК «Ланит». Также организациям посоветовали усилить контроль за мониторингом угроз и событий информационной безопасности в системах, которые были разработаны, введены в эксплуатацию или обслуживались специалистами ГК «Ланит».