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В офисе IT-компании «Ланит» в Москве прошли обыски

Ведомости

Силовики проводят обыски в столичном офисе IT-компании «Ланит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.

В самой компании «Ведомостям» рассказали, что к ним действительно 20 марта обращались правоохранители, которым они предоставили документы по одному из проектов прошлых лет для проверки.

«В настоящее время компания работает в обычном режиме, мы продолжаем выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками», – пояснили в IT-компании.

«Ланит» – это многопрофильная группа IT-компаний. Они предоставляют полный спектр IT -услуг, используя актуальные технологии. В состав группы компаний «Ланит» входят 29 подразделений: региональные филиалы, дочерние компании, а также ресурсные и учебные центры.

23 февраля Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам призвал банки сменить пароли и ключи для доступа из-за возможной компрометации в компаниях ГК «Ланит». Также организациям посоветовали усилить контроль за мониторингом угроз и событий информационной безопасности в системах, которые были разработаны, введены в эксплуатацию или обслуживались специалистами ГК «Ланит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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