В офисе IT-компании «Ланит» в Москве прошли обыски
В самой компании «Ведомостям» рассказали, что к ним действительно 20 марта обращались правоохранители, которым они предоставили документы по одному из проектов прошлых лет для проверки.
«В настоящее время компания работает в обычном режиме, мы продолжаем выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками», – пояснили в IT-компании.
«Ланит» – это многопрофильная группа IT-компаний. Они предоставляют полный спектр IT -услуг, используя актуальные технологии. В состав группы компаний «Ланит» входят 29 подразделений: региональные филиалы, дочерние компании, а также ресурсные и учебные центры.
23 февраля Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам призвал банки сменить пароли и ключи для доступа из-за возможной компрометации в компаниях ГК «Ланит». Также организациям посоветовали усилить контроль за мониторингом угроз и событий информационной безопасности в системах, которые были разработаны, введены в эксплуатацию или обслуживались специалистами ГК «Ланит».