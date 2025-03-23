NYT: SpaceX наращивает влияние в госзаказах США благодаря связям в правительстве
SpaceX Илона Маска продолжает укреплять позиции среди крупнейших подрядчиков Пентагона и других госструктур США. Как сообщает The New York Times (NYT), компания намерена заключить новые многомиллиардные контракты, во многом благодаря соратникам Маска, занявшим ключевые посты в государственном аппарате.
Еще до прихода Дональда Трампа к власти и назначения Маска в Белый дом SpaceX заключила 344 госконтракта на сумму $3,8 млрд только в 2024 г. Но теперь растет риск конфликта интересов: механизмы контроля либо ослаблены, либо вовсе утрачены из-за увольнений ответственных чиновников и сокращения финансирования регулирующих органов.
Так, Федеральное управление гражданской авиации (FAA), где временно работают сотрудники SpaceX, недавно разрешило компании удвоить число ежегодных запусков Falcon 9 с мыса Канаверал до 120. В то же время проект Starlink пытается расширить радиочастотный спектр для усиления сигнала спутников, заручившись поддержкой нового главы Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра.
В Пентагоне интересы SpaceX продвигает бывший советник компании Гэри Генри, пишет СМИ. Один из крупнейших потенциальных контрактов – разработка оборонной системы «Золотой купол», аналога израильского «Железного купола», стоимость которой оценивается в $100 млрд в год. Если США запустят орбитальную систему ПРО, потребность в спутниках для отслеживания ракет резко возрастет, а SpaceX уже предлагает соответствующие технологии.
NASA также остается важным заказчиком SpaceX: за последние 10 лет агентство выделило компании $13 млрд. В феврале SpaceX получила новый контракт на $100 млн для запуска телескопа, который будет отслеживать потенциально опасные астероиды. Новым главой NASA может стать миллиардер Джаред Айзекман – давний клиент SpaceX, дважды оплативший полеты на ее кораблях. Официально он продал свою долю в компании и заявил о разрыве финансовых связей, однако его назначение может усилить влияние SpaceX в агентстве.
По данным NYT, Айзекман в случае назначения может реформировать программу Artemis по возвращению американцев на Луну. Сейчас один из ключевых контрактов на производство ракет принадлежит Boeing, но из-за постоянных срывов сроков и перерасхода бюджета NASA может постепенно переориентироваться на частные компании, такие как SpaceX и Blue Origin. Уже сейчас в NASA работает давний сотрудник SpaceX Майкл Альтенхофен, что дополнительно усиливает позиции компании Маска в агентстве.