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NYT: SpaceX наращивает влияние в госзаказах США благодаря связям в правительстве

Ведомости

SpaceX Илона Маска продолжает укреплять позиции среди крупнейших подрядчиков Пентагона и других госструктур США. Как сообщает The New York Times (NYT), компания намерена заключить новые многомиллиардные контракты, во многом благодаря соратникам Маска, занявшим ключевые посты в государственном аппарате.

Еще до прихода Дональда Трампа к власти и назначения Маска в Белый дом SpaceX заключила 344 госконтракта на сумму $3,8 млрд только в 2024 г. Но теперь растет риск конфликта интересов: механизмы контроля либо ослаблены, либо вовсе утрачены из-за увольнений ответственных чиновников и сокращения финансирования регулирующих органов.

Так, Федеральное управление гражданской авиации (FAA), где временно работают сотрудники SpaceX, недавно разрешило компании удвоить число ежегодных запусков Falcon 9 с мыса Канаверал до 120. В то же время проект Starlink пытается расширить радиочастотный спектр для усиления сигнала спутников, заручившись поддержкой нового главы Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра.

В Пентагоне интересы SpaceX продвигает бывший советник компании Гэри Генри, пишет СМИ. Один из крупнейших потенциальных контрактов – разработка оборонной системы «Золотой купол», аналога израильского «Железного купола», стоимость которой оценивается в $100 млрд в год. Если США запустят орбитальную систему ПРО, потребность в спутниках для отслеживания ракет резко возрастет, а SpaceX уже предлагает соответствующие технологии.

NASA также остается важным заказчиком SpaceX: за последние 10 лет агентство выделило компании $13 млрд. В феврале SpaceX получила новый контракт на $100 млн для запуска телескопа, который будет отслеживать потенциально опасные астероиды. Новым главой NASA может стать миллиардер Джаред Айзекман – давний клиент SpaceX, дважды оплативший полеты на ее кораблях. Официально он продал свою долю в компании и заявил о разрыве финансовых связей, однако его назначение может усилить влияние SpaceX в агентстве.

По данным NYT, Айзекман в случае назначения может реформировать программу Artemis по возвращению американцев на Луну. Сейчас один из ключевых контрактов на производство ракет принадлежит Boeing, но из-за постоянных срывов сроков и перерасхода бюджета NASA может постепенно переориентироваться на частные компании, такие как SpaceX и Blue Origin. Уже сейчас в NASA работает давний сотрудник SpaceX Майкл Альтенхофен, что дополнительно усиливает позиции компании Маска в агентстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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