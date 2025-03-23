NYT: SpaceX наращивает влияние в госзаказах США благодаря связям в правительстве

По данным NYT, Айзекман в случае назначения может реформировать программу Artemis по возвращению американцев на Луну. Сейчас один из ключевых контрактов на производство ракет принадлежит Boeing, но из-за постоянных срывов сроков и перерасхода бюджета NASA может постепенно переориентироваться на частные компании, такие как SpaceX и Blue Origin. Уже сейчас в NASA работает давний сотрудник SpaceX Майкл Альтенхофен, что дополнительно усиливает позиции компании Маска в агентстве.