Роскомнадзор предложил утвердить методы обезличивания данных

11 сентября 2024 г. «Коммерсантъ» писал, что Ассоциация больших данных (АБД; объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.) предложила ФСТЭК России регулировать работу с обезличенными персональными данными, чтобы исключить риски их деобезличивания. АБД посчитала нужным закрепить технологии обработки и обмена данными, а также описание каждого класса технологий и подходы к оценке рисков. В ассоциации также перечислили риски деобезличивания, среди которых сопоставление данных, определение лица за счет его уникальных характеристик и др.