Новый генератор изображений OpenAI стал доступен для всех пользователей

1 апреля агентство Reuters сообщило, что OpenAI планирует в ближайшие месяцы выпустить первую после GPT‑2 языковую модель с открытым исходным кодом и возможностями логического мышления. Компания намерена активно вовлекать разработчиков в процесс обучения параметров языковой модели развития и предоставлять им ранний доступ к прототипам в различных регионах мира, включая Европу и Азию. Ожидается, что открытая языковая модель будет доступна для общего использования, скачивания, изменения или внедрения в собственных целях.