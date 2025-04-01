Новый генератор изображений OpenAI стал доступен для всех пользователей
Генератор изображений OpenAI, работающий на базе GPT-4o, теперь доступен всем пользователям, в том числе оформившим бесплатную подписку, сообщил глава компании Сэм Альтман в социальной сети X.
До этого возможность пользоваться новым генератором была доступна только пользователям с платной подпиской ChatGPT. Бесплатные пользователи сервиса сейчас могут генерировать не больше двух изображений в сутки.
1 апреля агентство Reuters сообщило, что OpenAI планирует в ближайшие месяцы выпустить первую после GPT‑2 языковую модель с открытым исходным кодом и возможностями логического мышления. Компания намерена активно вовлекать разработчиков в процесс обучения параметров языковой модели развития и предоставлять им ранний доступ к прототипам в различных регионах мира, включая Европу и Азию. Ожидается, что открытая языковая модель будет доступна для общего использования, скачивания, изменения или внедрения в собственных целях.