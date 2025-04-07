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Госкомиссия утвердила состав экипажей 73-й экспедиции на МКС

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Госкомиссия утвердила состав экипажей 73-й экспедиции на МКС  и подтвердила готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к пуску. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

В состав основного экипажа войдут командир корабля, бортинженер и командир экспедиции, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, а также бортинженеры космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. В дублирующий экипаж были включены командир корабля, бортинженер экспедиции, космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, бортинженеры космонавт «Роскосмоса» Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Планируется, что «Союз МС-27» будет запущен в 08:47 мск 8 апреля.

19 марта на Землю вернулся корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Горбунов провел на орбите 171 сутки. Тогда отмечалось, что полет на Международной космической станции (МКС) продолжают космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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