Госкомиссия утвердила состав экипажей 73-й экспедиции на МКС

19 марта на Землю вернулся корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Горбунов провел на орбите 171 сутки. Тогда отмечалось, что полет на Международной космической станции (МКС) продолжают космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.