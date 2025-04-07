Госкомиссия утвердила состав экипажей 73-й экспедиции на МКС
Госкомиссия утвердила состав экипажей 73-й экспедиции на МКС и подтвердила готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к пуску. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
В состав основного экипажа войдут командир корабля, бортинженер и командир экспедиции, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, а также бортинженеры космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. В дублирующий экипаж были включены командир корабля, бортинженер экспедиции, космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, бортинженеры космонавт «Роскосмоса» Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.
Планируется, что «Союз МС-27» будет запущен в 08:47 мск 8 апреля.
19 марта на Землю вернулся корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Горбунов провел на орбите 171 сутки. Тогда отмечалось, что полет на Международной космической станции (МКС) продолжают космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.