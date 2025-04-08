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МВД: уязвимость в WinRAR позволяет обойти механизм защиты Windows

Ведомости

Специалисты выявили критическую уязвимость в популярном архиваторе WinRAR, позволяющую обходить защитные механизмы Windows и скрыто внедрять вредоносный код.

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, метод распространения основан на загрузке архива, содержащего не только нужные файлы, но и замаскированную под стандартный документ ссылку. При открытии архива и взаимодействии с этим «документом» происходит автоматическая активация вредоносного программного обеспечения, причем процесс проходит незаметно для пользователя, без каких-либо явных признаков опасности.

На данный момент случаев успешных атак на территории России не зафиксировано. Однако эксперты отмечают высокий потенциал риска, связанный с популярностью WinRAR и возможностью обхода встроенной защиты Windows.

В МВД России рекомендуют пользователям воздержаться от скачивания архивов из непроверенных источников и обновить WinRAR до версии 7.11 или выше, чтобы минимизировать возможные риски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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