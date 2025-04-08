МВД: уязвимость в WinRAR позволяет обойти механизм защиты Windows

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, метод распространения основан на загрузке архива, содержащего не только нужные файлы, но и замаскированную под стандартный документ ссылку. При открытии архива и взаимодействии с этим «документом» происходит автоматическая активация вредоносного программного обеспечения, причем процесс проходит незаметно для пользователя, без каких-либо явных признаков опасности.