Главой Yandex Cloud стал Григорий Атрепьев

Атрепьев работает в Yandex Cloud с момента основания платформы в 2018 г. Он начал карьеру в компании с позиции архитектора облачных решений, где занимался проектированием и организацией IT-систем в облаке. В новой роли он сосредоточится на формировании стратегии развития платформы и укреплении экосистемы B2B-решений, включая on-premises продукты и технологии искусственного интеллекта.