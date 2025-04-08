Главой Yandex Cloud стал Григорий Атрепьев
Yandex Cloud является частью подразделения Yandex B2B Tech, которое специализируется на решениях для корпоративного сектора. Платформа предлагает более 70 сервисов, включая решения для информационной безопасности, управления данными, разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.
В ноябре 2024 г. компанию покинул предыдущий гендиректор платформы Олег Коверзнев, который был ее сооснователем. Сообщалось, что он продолжит консультировать команду Yandex Cloud в роли советника.
Атрепьев работает в Yandex Cloud с момента основания платформы в 2018 г. Он начал карьеру в компании с позиции архитектора облачных решений, где занимался проектированием и организацией IT-систем в облаке. В новой роли он сосредоточится на формировании стратегии развития платформы и укреплении экосистемы B2B-решений, включая on-premises продукты и технологии искусственного интеллекта.
Черников присоединился к Yandex Cloud в 2019 г. В качестве операционного директора он продолжит развивать облачную платформу и новые направления бизнеса.