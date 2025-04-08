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Главой Yandex Cloud стал Григорий Атрепьев

Ведомости

Yandex Cloud объявил о кадровых изменениях в руководстве платформы. Во главе компании встал Григорий Атрепьев, ранее занимавший должность директора по продуктам. Операционным директором назначен Александр Черников, который до этого отвечал за развитие бизнеса Yandex Cloud в России и странах СНГ.

Yandex Cloud является частью подразделения Yandex B2B Tech, которое специализируется на решениях для корпоративного сектора. Платформа предлагает более 70 сервисов, включая решения для информационной безопасности, управления данными, разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

В ноябре 2024 г. компанию покинул предыдущий гендиректор платформы Олег Коверзнев, который был ее сооснователем. Сообщалось, что он продолжит консультировать команду Yandex Cloud в роли советника.

Атрепьев работает в Yandex Cloud с момента основания платформы в 2018 г. Он начал карьеру в компании с позиции архитектора облачных решений, где занимался проектированием и организацией IT-систем в облаке. В новой роли он сосредоточится на формировании стратегии развития платформы и укреплении экосистемы B2B-решений, включая on-premises продукты и технологии искусственного интеллекта.

Черников присоединился к Yandex Cloud в 2019 г. В качестве операционного директора он продолжит развивать облачную платформу и новые направления бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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