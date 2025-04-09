УК хотят брать с провайдеров плату за установку видеокамер в МКД

22 марта провайдер домашнего интернета Lovit сообщил о кибератаке. Из-за этого у клиентов – жильцов многоквартирного дома ПИК – не было интернета, не работали системы видеонаблюдения и пропал доступ к приложению домофона, сообщало «РИА Новости». Кибератака продолжалась несколько дней. На фоне этого жильцы ПИКа заявили о намерении подать коллективную жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на неудовлетворительную работу провайдера. Они также сообщили, что в ЖК невозможно подключиться к альтернативным интернет-провайдерам, а цены на услуги Lovit превышают среднерыночные. В конце марта ФАС начала проверку.