УК хотят брать с провайдеров плату за установку видеокамер в МКД
С принятием закона о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД) провайдеры перестали платить за это управляющим компаниям (УК), которые теперь пытаются возместить потерю дохода разными способами, сообщил директор по работе с государственным сегментом «ЭР-телеком холдинга» Илья Васкецов. В качестве примера он привел требования УК брать с провайдеров деньги за установку видеокамер в домах в рамках госконтрактов по проектам «Умный город» и «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации.
«Управляющие компании ищут разумный с точки зрения защиты экономических интересов способ возместить недополученные доходы с операторов связи. В частности, они говорят о том, что мы не будем с вас брать деньги за размещение оборудования для населения, но за размещение камер по государственному контракту заплатите», – рассказал Васкецов на конференции «Телеком и технологии 2025», организованной «Ведомостями».
В 2024 г. был принят закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Согласно документу, размещение сетей связи и доступ к ним провайдеров в МКД, за исключением платы за электричество, должны осуществляться безвозмездно и по желанию любого жильца без необходимости принятия решения общим собранием.
Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе сегодняшней конференции также сообщил, что для управляющих компаний, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в МКД, ведомство предложит ввести административную ответственность. По его словам, инициатива может быть подготовлена к осенней сессии.
22 марта провайдер домашнего интернета Lovit сообщил о кибератаке. Из-за этого у клиентов – жильцов многоквартирного дома ПИК – не было интернета, не работали системы видеонаблюдения и пропал доступ к приложению домофона, сообщало «РИА Новости». Кибератака продолжалась несколько дней. На фоне этого жильцы ПИКа заявили о намерении подать коллективную жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на неудовлетворительную работу провайдера. Они также сообщили, что в ЖК невозможно подключиться к альтернативным интернет-провайдерам, а цены на услуги Lovit превышают среднерыночные. В конце марта ФАС начала проверку.