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УК хотят брать с провайдеров плату за установку видеокамер в МКД

Ведомости

С принятием закона о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД) провайдеры перестали платить за это управляющим компаниям (УК), которые теперь пытаются возместить потерю дохода разными способами, сообщил директор по работе с государственным сегментом «ЭР-телеком холдинга» Илья Васкецов. В качестве примера он привел требования УК брать с провайдеров деньги за установку видеокамер в домах в рамках госконтрактов по проектам «Умный город» и «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации.

«Управляющие компании ищут разумный с точки зрения защиты экономических интересов способ возместить недополученные доходы с операторов связи. В частности, они говорят о том, что мы не будем с вас брать деньги за размещение оборудования для населения, но за размещение камер по государственному контракту заплатите», – рассказал Васкецов на конференции «Телеком и технологии 2025», организованной «Ведомостями».

В 2024 г. был принят закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Согласно документу, размещение сетей связи и доступ к ним провайдеров в МКД, за исключением платы за электричество, должны осуществляться безвозмездно и по желанию любого жильца без необходимости принятия решения общим собранием.

Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе сегодняшней конференции также сообщил, что для управляющих компаний, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в МКД, ведомство предложит ввести административную ответственность. По его словам, инициатива может быть подготовлена к осенней сессии.

22 марта провайдер домашнего интернета Lovit сообщил о кибератаке. Из-за этого у клиентов – жильцов многоквартирного дома ПИК – не было интернета, не работали системы видеонаблюдения и пропал доступ к приложению домофона, сообщало «РИА Новости». Кибератака продолжалась несколько дней. На фоне этого жильцы ПИКа заявили о намерении подать коллективную жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на неудовлетворительную работу провайдера. Они также сообщили, что в ЖК невозможно подключиться к альтернативным интернет-провайдерам, а цены на услуги Lovit превышают среднерыночные. В конце марта ФАС начала проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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