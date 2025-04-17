В Узбекистане сообщили о проблемах с доступом к сервису Rutube

В конце марта проблема с доступом к сайту возникла в Турции. Тогда на территории республики сайт видеохостинга не открывался, а при попытке входа появлялось сообщение о том, что «доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 г.». В компании, в свою очередь, опровергли информацию о блокировке ресурса в Турции.