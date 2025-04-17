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/ Технологии

В Узбекистане сообщили о проблемах с доступом к сервису Rutube

Ведомости

На территории Узбекистана перестал работать российский видеохостинг Rutube, сообщает ТАСС.

Как сообщили местные СМИ, проблема является массовой. По информации агентства, при попытке зайти на сайт не удается установить защищенное подключение. При этом, если использовать VPN, сервис работает в обычном режиме.

Позже представители Rutube сообщили ТАСС, что сервис не зафиксировал изменений по количеству просмотров в Узбекистане. Сейчас оно находится на уровне среднеустойчивых значений прошлого года, рассказали в компании.

В конце марта проблема с доступом к сайту возникла в Турции. Тогда на территории республики сайт видеохостинга не открывался, а при попытке входа появлялось сообщение о том, что «доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 г.». В компании, в свою очередь, опровергли информацию о блокировке ресурса в Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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