В Турции заявили о блокировке Rutube
В Турции заблокировали доступ к российскому видеохостингу Rutube, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию турецкого регулятора BTK. В самой компании информацию о блокировке не подтвердили.
Сайт видеохостинга на территории республики не открывается, а при попытке зайти на Rutube появляется сообщение о том, что «доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года». По информации агентства, доступ к сайту заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. Пользователям при открытии Rutube демонстрируют предупреждение о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».
Российская компания опровергла информацию о блокировке ресурса в Турции. «Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает. Ваши затруднения, возможно, могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров», – приводит «РИА Новости» заявление видеохостинга.
В октябре 2024 г. один из крупнейших интернет-провайдеров Молдавии Orange Moldova сообщил, что по указанию службы информации и безопасности республики заблокировал ряд связанных с Россией сайтов. В частности, Orange Moldova заблокировала доступ к веб-страницам rutube.ru, yandex.ru и dzen.ru. 26 сентября в республике также заблокировали сайт агентства «РИА Новости».