В Турции заявили о блокировке Rutube

Сайт видеохостинга на территории республики не открывается, а при попытке зайти на Rutube появляется сообщение о том, что «доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года». По информации агентства, доступ к сайту заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. Пользователям при открытии Rutube демонстрируют предупреждение о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».