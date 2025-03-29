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В Турции заявили о блокировке Rutube

Ведомости

В Турции заблокировали доступ к российскому видеохостингу Rutube, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию турецкого регулятора BTK. В самой компании информацию о блокировке не подтвердили.

Сайт видеохостинга на территории республики не открывается, а при попытке зайти на Rutube появляется сообщение о том, что «доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года». По информации агентства, доступ к сайту заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. Пользователям при открытии Rutube демонстрируют предупреждение о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».

Российская компания опровергла информацию о блокировке ресурса в Турции. «Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает. Ваши затруднения, возможно, могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров», – приводит «РИА Новости» заявление видеохостинга.

В октябре 2024 г. один из крупнейших интернет-провайдеров Молдавии Orange Moldova сообщил, что по указанию службы информации и безопасности республики заблокировал ряд связанных с Россией сайтов. В частности, Orange Moldova заблокировала доступ к веб-страницам rutube.ru, yandex.ru и dzen.ru. 26 сентября в республике также заблокировали сайт агентства «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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