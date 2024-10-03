В Молдавии начали блокировку сайтов Dzen, Rutube и Yandex
Один из крупнейших интернет-провайдеров Молдавии Orange Moldova сообщил о том, что по указанию службы информации и безопасности республики заблокировал ряд связанных с Россией сайтов.
«Согласно уведомлению, выданному службой информации и безопасности Республики Молдовы, Orange Moldova заблокировала доступ своих пользователей к следующим веб-страницам: rutube.ru, yandex.ru, dzen.ru», – говорится в сообщении.
Под блокировку также попали сайты телеканала «Молдова 24», по ним решение было принято службой безопасности страны в связи с якобы «высоким уровнем дезинформации» на перечисленных платформах.
26 сентября в республике также заблокировали сайт агентства «РИА Новости», сообщал портал Deschide. По данным молдавских СМИ, служба безопасности страны распорядилась закрыть доступ к порталам «Новой газеты» (признана иноагентом в РФ), «Независимой газеты», «Крымской газеты», а также сайту Госсовета Республики Крым.
В прошлом году в Молдавии заблокировали более 30 СМИ, в том числе российские ТАСС, «Интерфакс», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, «Радио Спутник». Служба безопасности страны объяснила запрет работы сайтов санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Норвегии и других западных стран.