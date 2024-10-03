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В Молдавии начали блокировку сайтов Dzen, Rutube и Yandex

Ведомости

Один из крупнейших интернет-провайдеров Молдавии Orange Moldova сообщил о том, что по указанию службы информации и безопасности республики заблокировал ряд связанных с Россией сайтов.

«Согласно уведомлению, выданному службой информации и безопасности Республики Молдовы, Orange Moldova заблокировала доступ своих пользователей к следующим веб-страницам: rutube.ru, yandex.ru, dzen.ru», – говорится в сообщении.

Под блокировку также попали сайты телеканала «Молдова 24», по ним решение было принято службой безопасности страны в связи с якобы «высоким уровнем дезинформации» на перечисленных платформах.

26 сентября в республике также заблокировали сайт агентства «РИА Новости», сообщал портал Deschide. По данным молдавских СМИ, служба безопасности страны распорядилась закрыть доступ к порталам «Новой газеты» (признана иноагентом в РФ), «Независимой газеты», «Крымской газеты», а также сайту Госсовета Республики Крым.

В прошлом году в Молдавии заблокировали более 30 СМИ, в том числе российские ТАСС, «Интерфакс», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, «Радио Спутник». Служба безопасности страны объяснила запрет работы сайтов санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Норвегии и других западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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