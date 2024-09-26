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Сайт «РИА Новости» заблокирован в Молдавии по требованию спецслужб

Ведомости

В Молдавии заблокировали сайт агентства «РИА Новости» по требованию службы безопасности страны, сообщает новостной портал Deschide.

Это подтвердили и корреспонденты «РИА Новости» – агентство отмечает, что сайт не открывается ни у одного оператора связи и плохо работает через VPN. При входе на странице появляется предупреждение об «угрозе безопасности».

По данным молдавских СМИ, помимо «РИА Новости», служба безопасности страны распорядилась заблокировать порталы «Новой газеты» (признана иноагентом в РФ), «Независимой газеты», «Крымской газеты», а также сайт Госсовета Республики Крым. Утверждается, что служба безопасности отправила уведомления о блокировке 25 сентября.

В прошлом году СБ Молдавии заблокировала более 30 СМИ. Под ограничениями оказались российские сайты ТАСС, «Интерфакс», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, «Радио Спутник». Среди молдавских СМИ значатся Publika TV, RTR Moldova, ITV, а также издание «Молдавские ведомости». Ведомство объяснило запрет работы сайтов санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Норвегии и других западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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