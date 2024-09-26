Сайт «РИА Новости» заблокирован в Молдавии по требованию спецслужб
В Молдавии заблокировали сайт агентства «РИА Новости» по требованию службы безопасности страны, сообщает новостной портал Deschide.
Это подтвердили и корреспонденты «РИА Новости» – агентство отмечает, что сайт не открывается ни у одного оператора связи и плохо работает через VPN. При входе на странице появляется предупреждение об «угрозе безопасности».
По данным молдавских СМИ, помимо «РИА Новости», служба безопасности страны распорядилась заблокировать порталы «Новой газеты» (признана иноагентом в РФ), «Независимой газеты», «Крымской газеты», а также сайт Госсовета Республики Крым. Утверждается, что служба безопасности отправила уведомления о блокировке 25 сентября.
В прошлом году СБ Молдавии заблокировала более 30 СМИ. Под ограничениями оказались российские сайты ТАСС, «Интерфакс», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, «Радио Спутник». Среди молдавских СМИ значатся Publika TV, RTR Moldova, ITV, а также издание «Молдавские ведомости». Ведомство объяснило запрет работы сайтов санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Норвегии и других западных стран.