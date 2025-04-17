В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои
В работе мессенджера Telegram наблюдатся сбои. На момент 19:30 мск более 6000 человек пожаловались на проблемы с мессенджером, сообщает сайт Downdetector.
Пользователи отмечают, что у них не загружается приложение и не открываются сообщения. У 53% пользователей не открывается мобильное приложение Telegram. Большинство жалоб поступает из Узбекистана (16%), а 5% – от пользователей из Москвы.
Последний сбой Telegram наблюдался 9 апреля. Тогда по состоянию на 21:40 мск количество жалоб достигло 995 обращений.