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Владелец «Мира танков» прокомментировал арест активов в России

Ведомости

В «Леста игры», издателе игр «Мир танков» и «Мир кораблей» в России, прокомментировали арест активов компании Таганским районным судом Москвы в Telegram-канале.

«Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Пресс-служба утверждает, что у бизнеса нет оснований скрывать информацию или опасаться решения суда. Обвинения в каких-либо нарушениях компания отрицает.

Арест основного юрлица компании, а также ее московского офиса «Леста геймс Москва» и юрлица, отвечающего за издание игр «Леста геймс эдженси», была наложен по решению суда 17 апреля. В качестве взыскателя выступает Генпрокуратура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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