Владелец «Мира танков» прокомментировал арест активов в России
В «Леста игры», издателе игр «Мир танков» и «Мир кораблей» в России, прокомментировали арест активов компании Таганским районным судом Москвы в Telegram-канале.
«Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Пресс-служба утверждает, что у бизнеса нет оснований скрывать информацию или опасаться решения суда. Обвинения в каких-либо нарушениях компания отрицает.
Арест основного юрлица компании, а также ее московского офиса «Леста геймс Москва» и юрлица, отвечающего за издание игр «Леста геймс эдженси», была наложен по решению суда 17 апреля. В качестве взыскателя выступает Генпрокуратура.