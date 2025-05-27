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Кабмин утвердил мероприятия по реализации стратегии развития отрасли связи

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Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., инициатива позволит обеспечить граждан доступным и стабильным высокоскоростным интернетом, сообщается на сайте кабмина.

Правительство утвердило Стратегию в ноябре 2023 г., а распоряжение о плане мероприятий по ее реализации 24 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Документ, как пояснили в правительстве, направлен на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений и развитие научного и кадрового потенциала отрасли. План включает в себя девять разделов и содержит 45 мероприятий. По словам Мишустина, в рамках реализации Стратегии планируется внедрять передовые решения, которые необходимы для предоставления услуг связи гражданам, бизнесу и госучреждениям. Эта работа, как отметил премьер, позволит обеспечить людей доступным и стабильным высокоскоростным интернетом и организовать современные мобильные сети, в том числе в небольших населенных пунктах.

Кабмин ранее сообщил, что к 2035 г., когда закончится срок реализации новой Стратегии развития отрасли связи, у пользователей должна быть возможность подключаться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с. При этом качество связи должно быть одинаковым во всех регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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