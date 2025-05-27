Кабмин утвердил мероприятия по реализации стратегии развития отрасли связи

Документ, как пояснили в правительстве, направлен на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений и развитие научного и кадрового потенциала отрасли. План включает в себя девять разделов и содержит 45 мероприятий. По словам Мишустина, в рамках реализации Стратегии планируется внедрять передовые решения, которые необходимы для предоставления услуг связи гражданам, бизнесу и госучреждениям. Эта работа, как отметил премьер, позволит обеспечить людей доступным и стабильным высокоскоростным интернетом и организовать современные мобильные сети, в том числе в небольших населенных пунктах.