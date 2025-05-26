Мишустин призвал обеспечить широкий доступ к спутниковому интернету за два года
Одним из приоритетов правительства в настоящее время является обеспечение широкого доступа к спутниковому интернету по всей стране, в том числе вдоль автомобильных и ж/д дорог, в течение двух лет. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина, сообщили в пресс-службе правительства.
Для достижения цели страна начнет массовый выпуск космических аппаратов, на что будет направлено 107 млрд руб. Увеличивается также объем инвестиций в профильные отрасли: в 2024 г. они достигли 500 млрд руб.
Как отмечается в публикации, в 2035 г. закончится срок реализации новой Стратегии развития отрасли связи. К этому моменту у пользователей должна быть возможность подключаться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с. При этом качество связи должно быть одинаковым во всех регионах.
На стратегической сессии также было озвучено, что за последние пять лет доступ к интернету получили более 100 000 школ, лицеев, колледжей и других объектов, которые относятся к социально значимым.
26 мая власти Владимирской и Ярославской областей ограничили доступ в мобильный интернет в регионе из-за ударов украинских беспилотников. Пользователям посоветовали использовать Wi-Fi или стационарный интернет, чтобы выходить на связь и получать информацию.