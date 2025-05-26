Мишустин призвал обеспечить широкий доступ к спутниковому интернету за два года

Как отмечается в публикации, в 2035 г. закончится срок реализации новой Стратегии развития отрасли связи. К этому моменту у пользователей должна быть возможность подключаться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с. При этом качество связи должно быть одинаковым во всех регионах.