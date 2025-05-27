Татьяна Ким посоветовала офлайн-магазинам размещать товары на Wildberries
Глава Wildberries Татьяна Ким в интервью «Ведомостям» заявила, что рост онлайн-продаж будет происходить не за счет офлайн-торговли, а параллельно с ней. По ее словам, расширение сети пунктов выдачи, включая магазины партнеров, создает новые возможности для традиционного ритейла. Он может зарабатывать больше, размещая свои товары на маркетплейсе.
«Рынок меняется – нужно быть гибкими. Те, кто услышит этот сигнал и адаптируется, только выиграют. Это не должно быть противостоянием, это должна быть синергия. Онлайн отлично усиливает офлайн, и наоборот», – отметила Ким.
В мае 2024 г. «Коммерсантъ» публиковал обращение президента Союза торговых центров России Булата Шакирова в правительство и ФНС с просьбой о поддержке традиционного ритейла. В письме отмечалось, что налоговые преференции маркетплейсов создают неравные условия конкуренции.