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Татьяна Ким посоветовала офлайн-магазинам размещать товары на Wildberries

Ведомости

Глава Wildberries Татьяна Ким в интервью «Ведомостям» заявила, что рост онлайн-продаж будет происходить не за счет офлайн-торговли, а параллельно с ней. По ее словам, расширение сети пунктов выдачи, включая магазины партнеров, создает новые возможности для традиционного ритейла. Он может зарабатывать больше, размещая свои товары на маркетплейсе.

«Рынок меняется – нужно быть гибкими. Те, кто услышит этот сигнал и адаптируется, только выиграют. Это не должно быть противостоянием, это должна быть синергия. Онлайн отлично усиливает офлайн, и наоборот», – отметила Ким.

  • Ранее в феврале РБК сообщал о жалобе Ассоциации торговых компаний электробытовой техники в ФАС. По мнению участников рынка, маркетплейсы искусственно занижают цены на электронику, создавая нерыночные условия.

  • В мае 2024 г. «Коммерсантъ» публиковал обращение президента Союза торговых центров России Булата Шакирова в правительство и ФНС с просьбой о поддержке традиционного ритейла. В письме отмечалось, что налоговые преференции маркетплейсов создают неравные условия конкуренции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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