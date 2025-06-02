МТС Web Services разработала ИИ-агента для роботизации промышленности

Сам агент, по словам Воронина, способен решать множество задач без вмешательства человека не только в роботизированных решениях. В MWS рассматривают модель монетизации по подписке и планируют интеграцию с платежными сервисами. Наиболее востребованным решение может стать в ИТ, АПК, добыче полезных ископаемых, транспорте и логистике, а также в рознице и нефтепереработке.