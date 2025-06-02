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МТС Web Services разработала ИИ-агента для роботизации промышленности

Ведомости

МТС Web Services (MWS) разработала ИИ-агента для промышленной автоматизации. Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор MWS Павел Воронин. Речь идет о реализации концепции Индустрии 6.0, которая предполагает полную автоматизацию производственных процессов с помощью виртуальных или физических роботов.

Сам агент, по словам Воронина, способен решать множество задач без вмешательства человека не только в роботизированных решениях. В MWS рассматривают модель монетизации по подписке и планируют интеграцию с платежными сервисами. Наиболее востребованным решение может стать в ИТ, АПК, добыче полезных ископаемых, транспорте и логистике, а также в рознице и нефтепереработке.

Сейчас ИИ-агент MWS тестируется в различных сферах, включая аналитику и патентование. Например, он может анализировать существующие патенты, выявлять новизну и оценивать сложности регистрации. В отличие от обычных нейросетей, агент не только собирает данные, но и принимает решения – например, полностью организует командировку по запросу пользователя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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