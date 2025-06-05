«Яндекс.Карты» обновили дизайн
Возможность посмотреть детальную разметку на дорогах появилась у всех пользователей, а не только у автомобилистов в режиме навигации. В частности, на карте можно посмотреть, где проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути.
Подземные пешеходные переходы представлены в фиолетовом цвете и просвечивают через дорожное полотно.
Среди других обновлений:
на мелких масштабах появились фото-ориентиры, на них изображены основные достопримечательности,
изменение цветов и шрифтов на карте: дороги стали серыми: «При отдалении теперь лучше видно, где заканчивается граница города, а на более крупных масштабах – где проходят дороги и тропинки»,
в режиме «Транспорт» улучшили графику транзитной сети города, трамвайных путей и остановок,
графику пробок сделали более заметной.
Обновленный дизайн доступен на всех платформах.