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«Яндекс.Карты» обновили дизайн

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«Яндекс» добавили на свои карты фото-ориентиры и детальную разметку дорог для пешеходов. Об этом сообщили в «Яндекс.Картах».

Возможность посмотреть детальную разметку на дорогах появилась у всех пользователей, а не только у автомобилистов в режиме навигации. В частности, на карте можно посмотреть, где проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути.

Подземные пешеходные переходы представлены в фиолетовом цвете и просвечивают через дорожное полотно.

Среди других обновлений:

  • на мелких масштабах появились фото-ориентиры, на них изображены основные достопримечательности,

  • изменение цветов и шрифтов на карте: дороги стали серыми: «При отдалении теперь лучше видно, где заканчивается граница города, а на более крупных масштабах – где проходят дороги и тропинки»,

  • в режиме «Транспорт» улучшили графику транзитной сети города, трамвайных путей и остановок,

  • графику пробок сделали более заметной.

Обновленный дизайн доступен на всех платформах.

В апреле 2024 г. «Яндекс» добавил в «Карты» режим с персональными рекомендациями – он получил название «Идеи». Режим выделяет на карте города области с местами, которые потенциально могут понравиться пользователю: чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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