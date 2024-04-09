«Яндекс» добавил в «Карты» режим с персональными рекомендациями
Сервис «Яндекс Карты» представил новый режим для поиска интересных мест в городе на основе личных предпочтений, получивший название «Идеи». Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Режим находится на главном экране и в разных форматах показывает пользователям персональные рекомендации. «На первом плане в "Идеях" – карта города, на которой подсвечены области с местами, которые могут понравиться пользователю. Чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций», – рассказали в компании.
Сейчас в таких областях показаны бары, кафе и рестораны. В будущем планируются рекомендации парков, музеев, салонов красоты и др. Кроме того, в компании анонсируют обучения алгоритма на подбор локаций в зависимости от проходящих в них событиях. В таких рекомендациях может появляться и контент от партнеров, уточнили в «Яндексе».
Новый режим доступен для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, но в будущем список городов будет дополняться.
28 марта «Яндекс» представил линейку нейросетей YandexGPT 3. По заявлению компании, новая версия нейросети в сравнении с предыдущей лучше справляется с работой с фактами, дает более точные и полные ответы по запросу, а также допускает меньше стилистических ошибок.
«Ведомости» 13 марта писали, что «Яндекс» разрабатывает приложение для онлайн-знакомств под рабочим названием «Яндекс мэтч». Согласно тестовым заданиям для UX/UI-дизайнеров на различных ресурсах, сервис может анализировать информацию из всех продуктов «Яндекса», которыми пользуется клиент. В самой компании заявили, что не планируют выпускать приложение для знакомств.