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«Яндекс» добавил в «Карты» режим с персональными рекомендациями

Ведомости

Сервис «Яндекс Карты» представил новый режим для поиска интересных мест в городе на основе личных предпочтений, получивший название «Идеи». Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Режим находится на главном экране и в разных форматах показывает пользователям персональные рекомендации. «На первом плане в "Идеях" – карта города, на которой подсвечены области с местами, которые могут понравиться пользователю. Чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций», – рассказали в компании.

Сейчас в таких областях показаны бары, кафе и рестораны. В будущем планируются рекомендации парков, музеев, салонов красоты и др. Кроме того, в компании анонсируют обучения алгоритма на подбор локаций в зависимости от проходящих в них событиях. В таких рекомендациях может появляться и контент от партнеров, уточнили в «Яндексе».

Новый режим доступен для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, но в  будущем список городов будет дополняться. 

28 марта «Яндекс» представил линейку нейросетей YandexGPT 3. По заявлению компании, новая версия нейросети в сравнении с предыдущей лучше справляется с работой с фактами, дает более точные и полные ответы по запросу, а также допускает меньше стилистических ошибок.

«Ведомости» 13 марта писали, что «Яндекс» разрабатывает приложение для онлайн-знакомств под рабочим названием «Яндекс мэтч». Согласно тестовым заданиям для UX/UI-дизайнеров на различных ресурсах, сервис может анализировать информацию из всех продуктов «Яндекса», которыми пользуется клиент. В самой компании заявили, что не планируют выпускать приложение для знакомств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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