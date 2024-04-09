«Яндекс» добавил в «Карты» режим с персональными рекомендациями

Сейчас в таких областях показаны бары, кафе и рестораны. В будущем планируются рекомендации парков, музеев, салонов красоты и др. Кроме того, в компании анонсируют обучения алгоритма на подбор локаций в зависимости от проходящих в них событиях. В таких рекомендациях может появляться и контент от партнеров, уточнили в «Яндексе».