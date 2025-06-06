Не менее 20 дронопортов планируют установить в России до конца 2025 года

Правительство России намерено до конца 2025 г. установить не менее 20 дронопортов – баз для взлета, посадки и маршрутизации беспилотников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.