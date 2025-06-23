«Ростех» передал Минобороны мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь»
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Минобороны России партию новейших малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Эти боеприпасы предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне, в частности с беспилотниками. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев уточнил, что новые ракеты позволяют значительно нарастить боекомплект «Панциря» – до 48 боеприпасов. В результате ЗРПК может перехватывать большее количество воздушных целей.
«Таким образом, противнику будет гораздо сложнее «разрядить» боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО», – пояснил Оздоев.
В зависимости от задач расчеты «Панцирей» также могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей.
17 июня президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Стороны обсудили вопросы выполнения государственного оборонного заказа, модернизации военной техники и развития гражданских направлений деятельности госкорпорации.
Особое внимание было уделено выполнению гособоронзаказа. По словам Чемезова, он исполнен на 99,5%. По критически важным позициям достигнуто 100%-ное выполнение. Предприятия «Ростеха» производят 80% вооружения, используемого в зоне спецоперации на Украине.