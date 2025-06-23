«Ростех» передал Минобороны мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь»

Эти боеприпасы предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне, в частности с беспилотниками. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев уточнил, что новые ракеты позволяют значительно нарастить боекомплект «Панциря» – до 48 боеприпасов. В результате ЗРПК может перехватывать большее количество воздушных целей.