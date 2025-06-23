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«Ростех» передал Минобороны мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь»

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Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Минобороны России партию новейших малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Эти боеприпасы предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне, в частности с беспилотниками. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев уточнил, что новые ракеты позволяют значительно нарастить боекомплект «Панциря» – до 48 боеприпасов. В результате ЗРПК может перехватывать большее количество воздушных целей.

«Таким образом, противнику будет гораздо сложнее «разрядить» боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО», – пояснил Оздоев.

В зависимости от задач расчеты «Панцирей» также могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей.

17 июня президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Стороны обсудили вопросы выполнения государственного оборонного заказа, модернизации военной техники и развития гражданских направлений деятельности госкорпорации.

Особое внимание было уделено выполнению гособоронзаказа. По словам Чемезова, он исполнен на 99,5%. По критически важным позициям достигнуто 100%-ное выполнение. Предприятия «Ростеха» производят 80% вооружения, используемого в зоне спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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