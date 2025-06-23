Wildberries планирует запустить виртуального мобильного оператора
Компания ведет переговоры со всеми операторами об условиях запуска. В «Вымпелкоме» (оператор «Билайна») сообщили, что видят потенциал в секторе MVNO, намерены усилить свое присутствие на этом рынке и увеличить инвестиции в инфраструктуру на 15%.
В Т2 сообщили, что открыты к партнерству – на их сети работает уже более 25 операторов, а по итогу года 54% всех MVNO-абонентов обслуживаются в их сети, следует из материала. Директор департамента телекоммуникационных сервисов J’son & Partners Consulting Кирилл Кучеров предположил, что запуск MVNO от Wildberries произойдет именно на сети Т2.
Основательница маркетплейса Татьяна Ким объявила 20 июня на ПМЭФе, что банк Wildberries начнет выпускать банковские карты для розничных клиентов в ближайшее время. Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители маркетплейса, но скоро их смогут заказать и пользователи, которые повысили уровень WB кошелька до «максимального».
Председатель совета по развитию электронной коммерции при Торгово-промышленной палате Алексей Федоров говорил «Ведомостям», что в первую очередь карты собственного банка нужны для того, чтобы максимально увеличить лояльность клиентов. В дальнейшем работа с соответствующей клиентской базой позволяет сегментировать возможности для апсейла – техника продаж, при которой клиенту предлагается более дорогая или усовершенствованная версия товара или услуги, отмечал старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.