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Wildberries планирует запустить виртуального мобильного оператора

Ведомости

Маркетплейс Wildberries намерен запустить виртуального мобильного оператора (MVNO), возможным партнером может стать T2 (бывший Tele2). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в федеральном операторе связи и двух собеседников в крупных телекоммуникационных компаниях.

Компания ведет переговоры со всеми операторами об условиях запуска. В «Вымпелкоме» (оператор «Билайна») сообщили, что видят потенциал в секторе MVNO, намерены усилить свое присутствие на этом рынке и увеличить инвестиции в инфраструктуру на 15%.

Оператор «Мегафон» заявил, что на их сети работает пять MVNO и они открыты к сотрудничеству. В МТС заявили, что на их сети в 17 регионах работает «Т-мобайл».

В Т2 сообщили, что открыты к партнерству – на их сети работает уже более 25 операторов, а по итогу года 54% всех MVNO-абонентов обслуживаются в их сети, следует из материала. Директор департамента телекоммуникационных сервисов J’son & Partners Consulting Кирилл Кучеров предположил, что запуск MVNO от Wildberries произойдет именно на сети Т2.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким объявила 20 июня на ПМЭФе, что банк Wildberries начнет выпускать банковские карты для розничных клиентов в ближайшее время. Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители маркетплейса, но скоро их смогут заказать и пользователи, которые повысили уровень WB кошелька до «максимального».

Председатель совета по развитию электронной коммерции при Торгово-промышленной палате Алексей Федоров говорил «Ведомостям», что в первую очередь карты собственного банка нужны для того, чтобы максимально увеличить лояльность клиентов. В дальнейшем работа с соответствующей клиентской базой позволяет сегментировать возможности для апсейла – техника продаж, при которой клиенту предлагается более дорогая или усовершенствованная версия товара или услуги, отмечал старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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