Wildberries планирует запустить виртуального мобильного оператора

В Т2 сообщили, что открыты к партнерству – на их сети работает уже более 25 операторов, а по итогу года 54% всех MVNO-абонентов обслуживаются в их сети, следует из материала. Директор департамента телекоммуникационных сервисов J’son & Partners Consulting Кирилл Кучеров предположил, что запуск MVNO от Wildberries произойдет именно на сети Т2.