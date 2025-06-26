В РЖД предупредили о сбоях в работе приложения
Наряду с этим отмечена штатная работа сайта РЖД, веб-приложения, касс на вокзалах и станциях.
Согласно данным портала Downdetector, количество жалоб пользователей на работу сервисов РЖД достигло 379 в сутки. Проблемы испытывают жители Санкт-Петербурга (16%), Москвы (14%), Вологодской (11%), Нижегородской (10%) и Свердловской областей (7%). На сбой в работе сайта жалуются 53% пользователей, мобильного приложения – 39%. Личный кабинет не работает у 4% клиентов.