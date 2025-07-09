Количество просмотров видео на Rutube превысило 26 млрд за полгода

В пресс-службе платформы объяснили, что выросшие показатели можно связать с ростом библиотеки контента (с 231,9 млн видео в июне 2024 г. до 415,9 млн на тот же месяц 2025 г.), а также увеличением интереса к площадке со стороны авторов. Они не только создают новый контент на Rutube, указано в сообщении, но и дублируют, переносят видео, которые уже были опубликованы на других платформах, на указанный хостинг.