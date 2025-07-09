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Количество просмотров видео на Rutube превысило 26 млрд за полгода

Ведомости

Общее число просмотров видео на платформе Rutube за первую половину 2025 г. превысило 26 млрд. Это больше в 7,5 раза, чем за аналогичный период 2024 г., когда видеохостинг собрал 3,5 млрд просмотров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В это количество входят также просмотры видео из-за рубежа. За шесть месяцев их было 1,3 млрд. Рост составил 10,2 раза в сравнении с первой половиной 2024 г. Июньский показатель по общему количеству просмотров и в России, и за границей в 2025 г. увеличился год к году в 8,6 раза с 475,9 млн до 4,1 млрд просмотров.

В пресс-службе платформы объяснили, что выросшие показатели можно связать с ростом библиотеки контента (с 231,9 млн видео в июне 2024 г. до 415,9 млн на тот же месяц 2025 г.), а также увеличением интереса к площадке со стороны авторов. Они не только создают новый контент на Rutube, указано в сообщении, но и дублируют, переносят видео, которые уже были опубликованы на других платформах, на указанный хостинг.

В конце июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский сообщал о планах полностью перевести платформу на собственную разработку, а затем расширить ее наполнение спортивным контентом, включая трансляции мировых и любительских соревнований, статистику, развлекательные и познавательные программы, авторские шоу, а также освещение событий в собственных студиях.

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