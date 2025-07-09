Nvidia первой в истории достигла капитализации свыше $4 трлн
Компания Nvidia, специализирующаяся на производстве графических процессоров, стала первой в истории, чья рыночная капитализация превысила $4 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16:43 мск цена акций Nvidia составляла до $163,73 за бумагу, следует из данных Nasdaq. А максимальное значение поднималось сегодня до $164.
Компания является ключевым поставщиком процессоров, необходимых для поддержки и развития современных ИИ-моделей, что способствовало росту ее капитализации.
10 марта вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов сообщал «Ведомостям», что к 2030 г. мощность российских центров обработки данных (ЦОД) для задач искусственного интеллекта должна составить более 70 000 эквивалентов видеокарт Nvidia А100. Он уточнил, что прогнозируется совокупная потребность в аппаратных мощностях, измеряемая в флопсах (FLOPS, Floating Point Operations Per Second), которые могут быть обеспечены видеокартами различных производителей.
Согласно данным ассоциации «Финтех», за последние 10 лет лидеры рынка инвестировали в развитие ИИ в России не менее 650 млрд руб. К середине 2023 года 95% компаний уже внедрили технологии искусственного интеллекта в свои основные бизнес-процессы.