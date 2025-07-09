Nvidia первой в истории достигла капитализации свыше $4 трлн

10 марта вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов сообщал «Ведомостям», что к 2030 г. мощность российских центров обработки данных (ЦОД) для задач искусственного интеллекта должна составить более 70 000 эквивалентов видеокарт Nvidia А100. Он уточнил, что прогнозируется совокупная потребность в аппаратных мощностях, измеряемая в флопсах (FLOPS, Floating Point Operations Per Second), которые могут быть обеспечены видеокартами различных производителей.