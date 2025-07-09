Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино объявила об отставке

«Когда мы с [Маском] впервые заговорили о его видении X, я знала, что это будет возможность всей жизни выполнить выдающуюся миссию этой компании. <...> Я невероятно горжусь командой X — исторический поворот в бизнесе, который мы совершили вместе, был просто замечательным», — написала Яккарино.