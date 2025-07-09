Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино объявила об отставке
Генеральный директор платформы X Линда Яккарино заявила, что уходит в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.
Яккарино стала первым постоянным генеральным директором, которого нанял бизнесмен Илон Маск после покупки платформы в 2022 г. В сообщении она благодарит миллиардера за доверие в защите свободы слова и преобразовании X в «приложение, в котором есть все».
«Когда мы с [Маском] впервые заговорили о его видении X, я знала, что это будет возможность всей жизни выполнить выдающуюся миссию этой компании. <...> Я невероятно горжусь командой X — исторический поворот в бизнесе, который мы совершили вместе, был просто замечательным», — написала Яккарино.
Маск назначил Яккарино на должность генерального директора 12 мая 2023 г. Тогда он говорил, что она займется бизнес-операциями, а сам владелец социальной сети сосредоточится на дизайне продукта и новых технологиях.
Как пишет портал Axios, под руководством Яккарино X представила множество новых изменений в продукте, призванных превратить приложение из платформы для социального дискурса в приложение «для всего», выполняющее несколько функций одновременно.