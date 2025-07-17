Telegram может открыть официальное представительство в России

Ряд иностранных компаний, включая Apple и Viber, в полном объеме выполнили требования законодательства. Однако большинство игнорировали предписания. В отношении Telegram с 17 августа 2022 г. действует мера воздействия в виде уведомления пользователей о нарушении российского законодательства. При этом, согласно данным реестра, мессенджер выполнил два других обязательных требования: регистрацию в личном кабинете Роскомнадзора и размещение электронной формы для обратной связи.