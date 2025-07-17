Telegram может открыть официальное представительство в России
Telegram, предположительно, начал процедуру создания российского представительства в соответствии с требованиями закона «о приземлении». Согласно данным реестра Роскомнадзора, вопрос находится на стадии согласования. Вместе с тем представитель регулятора отказался подтвердить «Ведомостям» данную информацию, а дата изменения статуса исполнения компанией обязанностей по созданию филиала в РФ достоверно неизвестна. «Ведомости» направили официальный запрос в Роскомнадзор.
На Петербургском международном экономическом форуме 19 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил о неисполнении мессенджером Telegram требований закона «о приземлении», обязывающего иностранные компании создавать представительства в России, сообщал ТАСС.
Федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в сети интернет» действует с 1 января 2022 г. Он обязывает иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 000 российских пользователей учредить российское юридическое лицо или представительство, зарегистрироваться в личном кабинете Роскомнадзора, обеспечить обратную связь через электронную форму.
За неисполнение предусмотрены санкции: ограничение рекламы, запрет на прием платежей и возможная полная блокировка сервиса.
Ряд иностранных компаний, включая Apple и Viber, в полном объеме выполнили требования законодательства. Однако большинство игнорировали предписания. В отношении Telegram с 17 августа 2022 г. действует мера воздействия в виде уведомления пользователей о нарушении российского законодательства. При этом, согласно данным реестра, мессенджер выполнил два других обязательных требования: регистрацию в личном кабинете Роскомнадзора и размещение электронной формы для обратной связи.
Ранее суд оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за систематическое невыполнение требований, предъявляемых к операторам соцсетей.