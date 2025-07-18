Количество активных аккаунтов в Яндекс ID достигло 136 млн ежедневно
Ежедневный показатель активных аккаунтов, авторизованных через систему Яндекс ID, увеличился на 15% в сравнении с 2024 г. (118 млн) и достиг 136 млн, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В 2023 г. таких аккаунтов было 108 млн каждый день.
Как отметили в «Яндексе», в 2025 г. в системе Яндекс ID появилась возможность объединить аккаунты, созданные под различные цели, в один с помощью номера телефона. Кроме того, количество семейных групп, в которые объединяются пользователи, возросло в 2024 г. на 65% в сравнении с показателем 2023 г., а к концу июня 2025 г. увеличилось до 11,1 млн. Наблюдается и рост детских аккаунтов с безопасным поиском: сейчас их 1,8 млн против 1,33 млн годом ранее.
Яндекс ID позволяет входить на все сервисы «Яндекса», а также 45 000 других сайтов и приложений. Единый аккаунт также включает контакты пользователя, его платежные данные, адреса, документы.