Количество активных аккаунтов в Яндекс ID достигло 136 млн ежедневно

Как отметили в «Яндексе», в 2025 г. в системе Яндекс ID появилась возможность объединить аккаунты, созданные под различные цели, в один с помощью номера телефона. Кроме того, количество семейных групп, в которые объединяются пользователи, возросло в 2024 г. на 65% в сравнении с показателем 2023 г., а к концу июня 2025 г. увеличилось до 11,1 млн. Наблюдается и рост детских аккаунтов с безопасным поиском: сейчас их 1,8 млн против 1,33 млн годом ранее.