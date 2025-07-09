«Эвотор» подтвердил сбой в работе сервиса умных онлайн-касс
В работе сервиса умных онлайн-касс «Эвотор» произошел сбой. Наблюдаются проблемы у провайдера связи, рассказал представитель компании.
«Ведутся работы по восстановлению», – говорится в сообщении.
Согласно данным сайта Downdetector, число жалоб пользователей на сбой в работе сервиса «Эвотор» достигло 341 в час и 572 в сутки (по данным на 13:40 мск). В течение последнего часа жалобы поступали из Магаданской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Тывы и Свердловской области. Среди наиболее частых неполадок называются сбой в работе сайта, личного кабинета, мобильного приложения.
Технические проблемы наблюдаются также у «Вкусвилла». С 11:55 мск пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе платформы, как в мобильном приложении, так и на сайте.