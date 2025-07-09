Согласно данным сайта Downdetector, число жалоб пользователей на сбой в работе сервиса «Эвотор» достигло 341 в час и 572 в сутки (по данным на 13:40 мск). В течение последнего часа жалобы поступали из Магаданской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Тывы и Свердловской области. Среди наиболее частых неполадок называются сбой в работе сайта, личного кабинета, мобильного приложения.