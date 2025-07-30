Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

РКН изменит порядок ведения реестра организаторов распространения информации

Ведомости

Роскомнадзор планирует утвердить новый порядок ведения реестра организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Он предусматривает штрафы для нарушителей и принудительное включение в реестр. Об этом сообщили представители федеральной службы.

Реестр содержит данные об организаторах, обеспечивающих работу информационных систем и программ, а также описание предоставляемых сервисов – услуг по обмену сообщениями между пользователями.

Организаторы распространения информации обязаны уведомить Роскомнадзор о начале своей деятельности в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего требования. А уполномоченный орган вносит сведения об организаторе в реестр в пятидневный срок и размещает информацию на своем официальном сайте.

Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

Технологии / Интернет и digital

Ключевое изменение касается тех, кто не уведомляет Роскомнадзор о начале своей деятельности. До этого такие нарушители могли быть привлечены только к административной ответственности, оставаясь при этом в неопределенном правовом статусе. Теперь же предусмотрены более жесткие меры.

При повторном нарушении (игнорировании уведомления) организатор распространения информации по решению суда:

  • привлекается к ответственности в виде штрафа;

  • принудительно включается в реестр ОРИ.

Реестр организаторов распространения информации появился в 2014 г. В этом списке указаны владельцы сайтов, приложений и других инструментов, которые позволяют обмениваться электронными сообщениями в сети: отправлять, получать, рассылать и обрабатывать сообщения.

Если организация внесена в этот список, то государство имеет полную информацию о ее владельце. РКН знает, кому принадлежат сайты из списка, как связаться с этой организацией и ее сотрудниками, кому направлять запросы или выставлять штрафы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных