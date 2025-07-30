РКН изменит порядок ведения реестра организаторов распространения информации
Роскомнадзор планирует утвердить новый порядок ведения реестра организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Он предусматривает штрафы для нарушителей и принудительное включение в реестр. Об этом сообщили представители федеральной службы.
Реестр содержит данные об организаторах, обеспечивающих работу информационных систем и программ, а также описание предоставляемых сервисов – услуг по обмену сообщениями между пользователями.
Организаторы распространения информации обязаны уведомить Роскомнадзор о начале своей деятельности в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего требования. А уполномоченный орган вносит сведения об организаторе в реестр в пятидневный срок и размещает информацию на своем официальном сайте.
Ключевое изменение касается тех, кто не уведомляет Роскомнадзор о начале своей деятельности. До этого такие нарушители могли быть привлечены только к административной ответственности, оставаясь при этом в неопределенном правовом статусе. Теперь же предусмотрены более жесткие меры.
При повторном нарушении (игнорировании уведомления) организатор распространения информации по решению суда:
привлекается к ответственности в виде штрафа;
принудительно включается в реестр ОРИ.
Реестр организаторов распространения информации появился в 2014 г. В этом списке указаны владельцы сайтов, приложений и других инструментов, которые позволяют обмениваться электронными сообщениями в сети: отправлять, получать, рассылать и обрабатывать сообщения.
Если организация внесена в этот список, то государство имеет полную информацию о ее владельце. РКН знает, кому принадлежат сайты из списка, как связаться с этой организацией и ее сотрудниками, кому направлять запросы или выставлять штрафы.