РКН изменит порядок ведения реестра организаторов распространения информации

Ключевое изменение касается тех, кто не уведомляет Роскомнадзор о начале своей деятельности. До этого такие нарушители могли быть привлечены только к административной ответственности, оставаясь при этом в неопределенном правовом статусе. Теперь же предусмотрены более жесткие меры.