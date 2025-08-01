«Байкал электроникс» начал принимать заказы на процессоры Baikal-M и Baikal-L

В марте 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Байкал электроникс» расширит эксперимент по корпусированию своих чипов в России. Корпусирование – процесс установки полупроводниковых кристаллов в корпус, завершающая стадия производства процессоров. Еще в ноябре 2021 г. компания начала тестировать этот технологический процесс на мощностях российского холдинга GS Group в Калининградской области, а теперь запустит его на мощностях «Миландра» и «Микрона» в Зеленограде (округ Москвы).