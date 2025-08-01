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«Байкал электроникс» начал принимать заказы на процессоры Baikal-M и Baikal-L

Ведомости

Разработчик процессоров Baikal компания «Байкал электроникс» начала принимать заказы на процессоры Baikal-M и Baikal-L. Об этом рассказал директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов, передает «Коммерсантъ».

Производительность процессора Baikal-M сопоставима с показателями Intel i3 седьмого поколения, выпущенного в 2017 г. Процессор Baikal-L, который еще не прошел всестороннее тестирование сторонними компаниями, может показать более высокие характеристики. Сейчас все процессоры Baikal-M распроданы, Baikal-L еще находится в разработке.

Вместе с тем, стоимость российских чипов будет превышать цену американских Intel и AMD. Изумрудов пояснил, что это обусловлено относительно небольшими объемами производства. Объем поставок может достигнуть нескольких десятков тысяч единиц к концу 2025 г., а к концу 2026 г. ожидается увеличение этого показателя до более чем 100 000 единиц, ожидает Изумрудов.

В марте 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Байкал электроникс» расширит эксперимент по корпусированию своих чипов в России. Корпусирование – процесс установки полупроводниковых кристаллов в корпус, завершающая стадия производства процессоров. Еще в ноябре 2021 г. компания начала тестировать этот технологический процесс на мощностях российского холдинга GS Group в Калининградской области, а теперь запустит его на мощностях «Миландра» и «Микрона» в Зеленограде (округ Москвы). 

Собеседники газеты говорили, что эксперимент с Baikal на всех площадках идет трудно, а больше половины партий чипов на выходе оказываются бракованными.

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