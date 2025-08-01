«Группа Позитив» увеличила выручку на 42% во II квартале 2025 года
Выручка ПАО «Группа Позитив» составила 4,41 млрд руб., что на 42% превышает аналогичный показатель за тот же период 2024 г. Об этом сообщается в отчете компании за II квартал 2025 г.
Объем отгрузок, включающий передачу прав на использование лицензионных продуктов и заключенные контракты на услуги в области кибербезопасности, вырос более умеренными темпами – на 14%, достигнув 3,57 млрд руб.
По результатам 2024 г. выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 10% до 24,5 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,5 млрд руб. при уровне маржинальности 26%. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов оказалась в отрицательной зоне. Чистый убыток по управленческой отчетности составил 2,7 млрд руб. Чистая прибыль – 3,7 млрд руб. при уровне маржинальности 15%.