СД «Группы Позитив» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

3 апреля АКРА понизило кредитный рейтинг «Группы Позитив» до уровня АА- и изменило по нему прогноз со «стабильного» на «негативный». АА- в рейтинговой шкале агентства последний уровень в категории АА, но он отражает высокий показатель кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами. Причиной понижения рейтинга стало снижение оценки обслуживания долга компании на фоне роста его объема и более низких, чем ожидалось, итогов деятельности за прошедший год.