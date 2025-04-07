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СД «Группы Позитив» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

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Совет директоров ПАО «Группа Позитив» на заседании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение было принято в связи с отрицательным значением показателя управленческой чистой прибыли группы (NIC) по итогам прошлого года. Годовое собрание акционеров «Группы Позитив» запланировано на 21 мая.

По результатам 2024 г. выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 10% до 24,5 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,5 млрд руб. при уровне маржинальности 26%. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов оказалась в отрицательной зоне. Чистый убыток по управленческой отчетности составил 2,7 млрд руб. Чистая прибыль – 3,7 млрд руб. при уровне маржинальности 15%.

3 апреля АКРА понизило кредитный рейтинг «Группы Позитив» до уровня АА- и изменило по нему прогноз со «стабильного» на «негативный». АА- в рейтинговой шкале агентства последний уровень в категории АА, но он отражает высокий показатель кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами. Причиной понижения рейтинга стало снижение оценки обслуживания долга компании на фоне роста его объема и более низких, чем ожидалось, итогов деятельности за прошедший год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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