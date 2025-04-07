СД «Группы Позитив» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров ПАО «Группа Позитив» на заседании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г. Об этом говорится в сообщении компании.
Решение было принято в связи с отрицательным значением показателя управленческой чистой прибыли группы (NIC) по итогам прошлого года. Годовое собрание акционеров «Группы Позитив» запланировано на 21 мая.
По результатам 2024 г. выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 10% до 24,5 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,5 млрд руб. при уровне маржинальности 26%. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов оказалась в отрицательной зоне. Чистый убыток по управленческой отчетности составил 2,7 млрд руб. Чистая прибыль – 3,7 млрд руб. при уровне маржинальности 15%.
3 апреля АКРА понизило кредитный рейтинг «Группы Позитив» до уровня АА- и изменило по нему прогноз со «стабильного» на «негативный». АА- в рейтинговой шкале агентства последний уровень в категории АА, но он отражает высокий показатель кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами. Причиной понижения рейтинга стало снижение оценки обслуживания долга компании на фоне роста его объема и более низких, чем ожидалось, итогов деятельности за прошедший год.