АКРА понизило рейтинг Positive Technologies с негативным прогнозом

АКРА понизило рейтинг Positive Technologies с негативным прогнозомУ группы растет долговая нагрузка, а выручка за 2024 г. окажется хуже, чем ожидалось
АКРА понизило кредитный рейтинг группы «Позитив» (бренд Positive Technologies) на одну ступень – до уровня АА- и изменило по нему прогноз со «стабильного» на «негативный». АА- в рейтинговой шкале агентства последний уровень в категории АА, но он отражает высокий показатель кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами.
Причина понижения рейтинга – снижение оценки обслуживания долга «Позитива» на фоне роста его объема и более низких, чем ожидало АКРА, результатов деятельности за 2024 г. Изменение прогноза со «стабильного» на «негативный» отражает риски, связанные с отклонением темпов роста финансовых показателей «Позитива» от прогнозных в 2025 г.
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