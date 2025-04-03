АКРА понизило рейтинг Positive Technologies с негативным прогнозом

АКРА понизило кредитный рейтинг группы «Позитив» (бренд Positive Technologies) на одну ступень – до уровня АА- и изменило по нему прогноз со «стабильного» на «негативный». АА- в рейтинговой шкале агентства последний уровень в категории АА, но он отражает высокий показатель кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами.