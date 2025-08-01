The Times: искусственный интеллект может привести к вымиранию человечества

На этом этапе ИИ перестанет быть инструментом и станет самостоятельной силой, способной планировать, обучаться и развиваться. Отсюда – шаг до искусственного сверхразума (ИСР), обладающего способностями, превышающими человеческие во всех областях. Такой ИИ сможет разрабатывать лекарства от рака, контролировать термоядерный синтез, путешествовать в космос – и, возможно, решать, нужно ли человечество вообще.