Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

The Times: искусственный интеллект может привести к вымиранию человечества

Ведомости

Развитие искусственного интеллекта несет не только прорывные возможности, но и серьезные угрозы – вплоть до уничтожения человечества. Об этом этом пишет The Times со ссылкой на ученых и разработчиков ИИ.

Сценарии потенциальной катастрофы варьируются от случайных сбоев до преднамеренных действий сверхразумной системы. В одном из гипотетических примеров сверхразумный ИИ может распространить незаметно биологические агенты в крупных городах, а затем активировать их, уничтожив миллионы людей.

Президент Исследовательского института машинного интеллекта и бывший инженер Google и Microsoft Нейт Соарес оценивает вероятность вымирания человечества от ИИ в «по меньшей мере 95%», если ничего не менять.

Сегодняшние ИИ-системы – это так называемый «узкий интеллект», способный выполнять отдельные задачи, такие как анализ таблиц или генерация текстов. Однако ученые полагают, что уже через несколько лет человечество может достичь уровня общего искусственного интеллекта (ОИИ) – ИИ, сопоставимого по интеллекту с человеком.

На этом этапе ИИ перестанет быть инструментом и станет самостоятельной силой, способной планировать, обучаться и развиваться. Отсюда – шаг до искусственного сверхразума (ИСР), обладающего способностями, превышающими человеческие во всех областях. Такой ИИ сможет разрабатывать лекарства от рака, контролировать термоядерный синтез, путешествовать в космос – и, возможно, решать, нужно ли человечество вообще.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России необходим собственный искусственный интеллект, при этом важно защититься от иностранного влияния в этой сфере. Проникновение зарубежного ИИ необходимо жестко регулировать, так как это равносильно вмешательству во внутренние дела независимого государства, считает председатель Совфеда.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных